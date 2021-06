Nació Efraín Santiago el hijo de José Urrutia, presentador de ‘En contacto’

José Urrutia se convirtió en padre por tercera ocasión, Ecuavisa en sus redes sociales ha posteado varias imágenes del nacimiento del bebé.

En las fotos que se colocaron en la plataforma, Urrutia aparece tomado de la mano de su pareja, agradeciendo a Dios por el nacimiento de su hijo.

El nombre del pequeño fue decisión de la pareja. Indicó en algunas entrevistas, que la elección no fue para generar rating, como se especuló en redes sociales.

“Yo en el programa lo dije: a mi nadie me obligó a ponerle Efraín a mi hijo, esa es una cosa que a mí me nació, le nació a mi esposa, a mí me nació hacerlo, para honrarlo, para agradecerle, para decirle que se lo extraña, para no olvidarlo”, expresó Urrutia.