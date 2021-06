Critican la apariencia física de Stefany Tejada

Stefany Tejada ha hecho cambios radicales en su vida y es lo que podemos ver en sus redes sociales.

Incursionó en la categoría WOMEN´S FIT MODEL de la academia pepescenter se trata de una disciplina deportiva en que se muestra la feminidad, estilo, contornos, excelente tonificación muscular, sensualidad y confianza de las participantes.

Stefany se ha preparado por varios meses y podemos ver los resultados de esta rigurosa disciplina.

La modelo nos compartió las imágenes de su participación y preparación para el concurso, dice ella que esto cambió su vida por completo en todos los aspectos.

Tejada ha compartido su experiencia como inspiración para otras personas que desean cambiar su estilo de vida y deciden cuidar su salud física y mental.

Sin embargo, los comentarios negativos hacia su apariencia física no se hicieron esperar. ‘Antes te veías mejor’, ‘el cuerpo así de exagerado no me gusta’.

“La libertad que me permite ir en contra del que dirán, me permite volverme fuerte con las críticas, me motiva a seguir trabajando para mi y no para los demás”, expresó.

Este proceso llegó en el momento que más lo necesitaba, estaba pasando por una ruptura amorosa y algunos meses antes perdió a su bebé. Esto para ella ha sido un proceso que le ayudó a sanar muchas situaciones internas.

Más en Nueva Mujer: