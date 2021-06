¿Cómo aumentar las defensas en los niños?

En tiempos de pandemia entendimos aún más, lo importe de mantener las defensas altas en todos los miembros de nuestra familia.

Aunque los niños sean la población que registra menos casos de COVID-19, nos hace estar atentos e intentar cuidar y mantener sus defensas altas para enfrentar cualquier enfermedad o infección.

La doctora Katia Rivas, pediatra del Hospital Metropolitano, comparte algunas recomendaciones para aumentar las defensas del sistema inmune y que los niños estén sanos y fuertes.

El sistema inmunitario es el sistema de defensa de nuestro organismo que evita que nos enfermemos a las bacterias, virus, hongos o gérmenes. Entonces es importante que tengamos un sistema inmunitario para vencer enfermedades.

En primer lugar debemos incentivar la lactancia materna. La leche materna es un súper alimento, el único completo que sirve para desarrollar el sistema inmunitario de los niños. La lecha materna se debe procurar que sea exclusiva hasta los 6 meses y luego el pediatra irá introduciendo nuevos alimentos.

La alimentación también es clave, debe ser sana variada equilibrada. También para aumentar las defensas en los niños se debe procurar que tengan de vez en cuando paseos al aire libre. En pandemia es un poco limitado, pero tomando las respectivas medidas se puede llevar a los niños para que disfruten del ambiente fresco.

Otra recomendación es no auto medicarse. Siempre es mejor que los padres lleven a los niños al médico cuando se han enfermado. No descuidar que los niños tengan todas las medidas de aseo, evitar el consumo de productos crudos. No olvidar tener al día las vacunas. Además, deben hacer ejercicio, aunque no estén en clases.

Como el sistema inmunitario se desarrolla desde el vientre materno, desde este momento se debe cuidar a través de los controles del embarazo.

¿Cómo saber que los niños tienen las defensas bajas?

Los niños con defensas bajas son los que se enferman con frecuencia y constantemente están con gripes, diarreas, cansados, decaídos o con mareos.

¿Qué alimentos ayudan a fortalecer las defensas?

Vitamina C: aumentan la producción de los glóbulos blancos y por tanto de los anticuerpos. A la vez disminuyen el riesgo de infecciones. Se encuentran en los cítricos, el tomate, el pimiento rojo, en el brócoli, la espinaca.

Zinc: participa en la producción de los glóbulos blancos, aumenta la potencia de los leucocitos en la defensa que necesitamos. Lo encontramos en las carnes rojas, mariscos y cereales.

Hierro: participa en la formación de glóbulos rojos y se encuentra en carnes, legumbres y verduras.

Probióticos: Ayuda a fortalecer la microbiota intestinal que constituye una de las primeras líneas frente a las infecciones. Los encontramos en el yogurt y queso.

Grasas saludables: Contienen vitaminas liposolubles, por ejemplo, la A, D, E y K; y se encuentran en los pescados grandes azules, en los frutos secos y semillas.

Vitamina E: potencia la producción de células que defienden nuestro organismo y potencia la producción de glóbulos blancos. Aceite de oliva, pescados como salmón y sardina.

Selenio: Lo encontramos en mariscos cereales y frutos secos

Carotenoides: además de ser antioxidantes, estimulan el sistema inmunológico y contribuyen a fortalecer los macrófagos y los linfocitos. Están en alimentos como la zanahoria o duraznos.

¿Importancia de la lecha materna?

Es el alimento perfecto que le permite al niño desarrollarse física y cognitivamente de manera adecuada. La leche materna es un producto vivo que tiene anticuerpos por eso no se la puede reemplazar, ni igualar con ninguna leche. La madre a través de la leche materna le pasa los anticuerpos que tiene su memoria inmunitaria. Los niños que consumen lecha materna tienen una disminución importante de enfermedades respiratorias, diarreicas y alérgicas.

Entonces es de vital importancia consumir leche materna. Se debe mantener de acuerdo a los estudios de la OMS y se la debe mantener hasta los dos años o más si la madre y el niño así lo desean.

Recomendaciones

Una alimentación adecuada, la actividad física, medidas e higiene y de bioseguridad son fundamentales para el cuidado de los niños.

A pesar de estar en pandemia y los niños están, aparentemente sanos, es importante asistir a los cheques médicos para igualar las vacunas, hacer intervenciones si los niños están con algún déficit de elementos o vitaminas.

