“Mi salud mental no da más”, Carolina Jaume confiesa que atraviesa difíciles momentos en su salud

Carolina Jaume ha venido enfrentando una serie de cuestionamientos acerca de su vida personal y profesional. Ya que muchas personas aseguran que la presentadora de televisión estaría pasando por problemas con su esposo.

Sin embargo, no había pronunciamientos por su parte y hoy sorprendió a sus seguidores y familia con un post en el que decía no poder más con su salud mental, se encontraba al borde del colapso, con mucha ansiedad y depresión.

Continúa su post, dándole un mensaje a todos quienes se encuentran en una situación similar, no dio más detalles de porqué estaría atravesando esta difícil situación.

“Quiero decirte que no se avergüencen de pedir ayuda, que lloren si lo necesitan, cuéntaselo a alguien y visiten profesionales. Buscar ayuda no te hace una persona débil, visitar un psiquiatra no te convierte en un loco, eres una persona que cuida de si misma y eso está bien”, comentó Jaume en su post.