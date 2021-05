Mayra Montaño, ‘La Bombón’, vuelve hacerse viral con un peculiar video

Días atrás ‘La bombón’, fue nuevamente blanco de críticas positivas y negativas por un peculiar video que se viralizó en redes sociales en el que le preguntan qué tipo de marcas reconocidas son las que usa ahora, y ella con su particular humor y entre risas le contesta al periodista.

“Uso Gucci, Maikol Korss, y otras más, tengo unas hijas muy actualizadas que son las que me asesoran”, expresó ‘La bombón’.

¿Qué opina ‘La bombón’, acerca de las críticas?

A varias personas les divierte su humor y espontaneidad mientras que a otros no, y la critican, sin embargo, ella asegura que su actitud y manera de ser le ha ayudado a conseguir muchos éxitos.

“Yo no me meto en la vida de nadie, mis chistes son con respeto, no me pidan que cambie porque es mi esencia”, dijo Montaño.

¿Cómo maneja ‘La bombón’, las redes sociales y los memes?

“Gracias a Dios tengo la capacidad de reírme de mi misma y de mis errores, porque quien no tiene esa capacidad no puede burlarse de nadie”, expresó.

No me molesta, ni preocupan las burlas, ni los memes, yo hago todo para llamar la atención y lo he conseguido me he hecho famosa tengo saludos desde el exterior la gente me quiere me piden fotos y yo soy completamente feliz.

