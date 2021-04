Evelyn Calderón y Juan Rescalvo más enamorados que nunca

La reportera de espectáculos y farándula, Evelyn Calderón, en un reconocido canal confirmó que se estaría dando una oportunidad con el asistente técnico del equipo de futbol Emelec.

Juan Rescalvo, un español, de 39 años, de quien Evelyn no esperaba hablar tan pronto, pues quería ver cómo se iban dando las cosas entre los dos.

Llevaban chateando casi un año y saliendo dos meses. Aún no le había pedido que sea su novia, pero estaban conociéndose. Han compartido tiempo con el hermano y su grupo de amigos.

Al principio Evelyn no estaba interesada en él pero luego de las primeras salidas algo empezó a cambiar, entonces la madurez de Juan fue que llamó la atención de la ‘Coqueta’, como es conocida Evelyn en el medio.

También comentó que si Juan tendría que irse del país por trabajo ella podría ir con él, porque es un hombre maduro que en verdad ha conquistado su corazón, un corazón que tomó tiempo en sanar y liberar de las heridas de otros amores.

“A Juan no le gusta la farándula. Cuando todo se supo, me dijo de una forma muy relajada que no había problema y que dijera al público lo que yo desee y lo que sienta mi corazón”, dijo Evelyn.