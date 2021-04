El matrimonio de Carolina Jaume estaría pasando por momentos difíciles

Las últimas semanas algunos rumores se han dado sobre el matrimonio de la actriz y actual presentadora Carolina Jaume, debido a que su esposo el empresario Allan Zenck compartió algunas imágenes que dieron a entender que su relación estaba algo distante.

Los seguidores de la pareja rápidamente concluyen que las palabras e imágenes de Zenck serían en forma de indirecta para su esposa.

“Después dicen que por culpa de los hombres los matrimonios se terminan y no señores los matrimonios también se terminan por que algunas mujeres aún teniéndolo todo prefiere la farra, los amigos, el espectáculo, la diversión, las cámaras y se olvidan de cuidar lo único que es para toda la vida, la familia “, comentó en Instagram.

Estos comentarios se darían en base a una de las series de imágenes que el esposo de la actriz compartió.

” Y así es la vida. Extrañas a quien no te extraña, quieres a quien no te quiere. Eres bueno con quien no lo merece”, publicó Zenck en Instagram.