El teletrabajo desde la peluquería, una opción en la nueva normalidad

Había olvidado la última vez que corté mi cabello o por lo menos le di forma en una peluquería. Estaba feliz porque creció tanto en esta cuarentena -a causa de la pandemia- pero con el pasar de los días ya necesitaba visitar a mi estilista.

Creo que lo mismo sucedió en el tema de mis uñas, la última vez que las pinté fue hace cuatro meses y me tuve que sacar el acrílico por el desgaste que se evidenciaba.

Tampoco he sabido nada de la estética donde me hacía la depilación, en fin, creo que no soy la única que pasó por toda esta situación en medio de la pandemia.

Pese a que necesitábamos darnos nuestro baño de amor propio consintiéndonos y embelleciéndonos, las peluquerías tuvieron que pasar por un largo proceso para reactivarse con el cambio de semáforo a amarillo en varias ciudades de Ecuador.

Meses antes, quienes pertenecen a este gremio se reunieron con galenos y representantes comerciales para consensuar cómo sería la nueva normalidad de sus operaciones.

Miguel Ángel Cavallero, Representante de la Agrupación Independiente de Profesionales de la Peluquería, y experto capilar de personalidades famosas del país, contó que después de tres meses de inactividad y con pérdidas económicas, el sector de la belleza abre sus puertas para reanudar su atención de una manera eficiente y con ideas innovadoras.

A su centro de belleza, en Cumbayá, llegan clientas de Miguel Ángel que han agendado la cita vía Whatsapp o por teléfono, con días previos. Esto es importante y y se aplica en el 100% de las peluquerías ya que así se define el aforo permitido para la atención.

Pero eso no es todo, algo que llamó mucho la atención es que en sus instalaciones se veía a clientas cumpliendo con el teletrabajo. "Es como una manera de aprovechar el tiempo y relajarse porque mientras se pintan el cabello o se hacen un pedicure, están atendiendo sus actividades laborales en sus computadoras portátiles. Acá, además tenemos wifi y pues pueden conectarse tranquilamente. Creo que es un valor agregado que hemos querido dar en este tiempo, considerando que no siempre se llena ni siquiera el aforo permitido. Hay casos de estilistas y maquillistas que prefieren ir personalmente a la casa de sus clientes y pues el servicio a domicilio también se ha potenciado. En el caso de los arriendos de los locales hemos llegado a acuerdos para tratar de solventar la situación", explica Miguel Ángel.

En la nueva etapa de apertura de los salones de belleza, peluquerías y barberías se destaca la atención con cita previa y protocolos de desinfección al ingreso, durante y al finalizar un servicio.

En el documento presentado al COE Cantonal se especifican normas generales para los colaboradores en el que se estipula un procedimiento previo al inicio de sus actividades; normas para la atención al cliente, en el que se recomienda el uso de uniformes o trajes de bioseguridad, el uso obligatorio de guantes, mascarillas, gafas y protectores faciales; además, la distribución de áreas y afluencia basándose en la distancia mínima permitida de 2 metros y el número de aforo dependiendo del color del semáforo en el que se encuentre la ciudad.

Cobros en peluquerías

También, se promueve el pago por vías electrónicas (tarjetas de crédito o débito, transferencia) con facturación digital, evitando en lo posible la manipulación de dinero en efectivo.

“Nos enfrentamos a un nuevo estilo de vida y es trabajo de todos entender la necesidad de cumplir los protocolos de manera responsable, es por su bien y el de nuestro personal. Trabajamos en este documento que estamos seguros ha sido útil para que nuestro gremio vuelva a funcionar asegurando la higiene necesaria para la atención”, acota Cavallero.

Tras la emergencia sanitaria que obligó el cierre del sector de la belleza se calculan grandes pérdidas. Facturas a proveedores, arriendos pendientes y contratiempos en el pago de nóminas, son unos de los factores que llevó al sector a unirse y dar luces en la guía técnica y práctica para el reinicio responsable a sus actividades.

Según Raúl Rodríguez, Representante de la Agrupación Independiente de Profesionales de la Peluquería en Manta,

es importante que los establecimientos del área de la belleza implementen un protocolo de bioseguridad.

"Como vocero de la Agrupación Independiente de Profesionales de la Peluquería en Manta, debo mencionar que los protocolos que hemos presentado y cómo estamos atendiendo consiste en la desinfección de calzado, además a la entrada de los establecimientos se ha dispuesto de señalética donde indica el uso de la mascarilla desde que los colaboradores y clientes entran hasta que salen de las instalaciones, desinfección de manos, control de temperatura, y el distanciamiento social", coincide.

Replican citas a domicilio o con reserva

Las personas tienen mucho recelo para salir debido al contagio del virus, sin embargo suelen acudir a establecimientos que estén implementando todas las medidas de bioseguridad.

"Una forma de reactivar la economía es entregando promociones para clientes. Pero es importante recordar que, en el área de la belleza para ir al establecimiento de confianza deben hacerlo bajo previa cita para evitar aglomeraciones y evitar que la peluquería se convierta en un foco de infección.

Para salvaguardar la salud de los clientes y colaboradores, el salón de belleza donde laboro tiene 36 metros cuadrados, lo que me da la opción de trabajar con 6 personas, pero se ha optado por atender solo a dos, para evitar algún tipo de contagio. Atendemos a un máximo de ocho personas al día", detalla Raúl Rodríguez.