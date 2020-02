Agenda: Ambato "botará la casa por la ventana" este Carnaval

View this post on Instagram

Que honor es llevar Ambato al mundo, hablarles de lo que somos, de nuestras costumbres y tradiciones, destacando siempre la calidad, hospitalidad y pujanza del pueblo Ambateño. . . Con profundo amor en calidad de presidenta de la Comisión de Turismo y Cooperación Internacional el día de ayer fui invitada a promocionar a nivel nacional e internacional nuestra Ciudad, la Fiesta de la Fruta y de las Flores y su declaratoria como referente cultural y Patrimonio Inmaterial de la Región Andina🙋🏼‍♀️🎙 . . Les esperamos del 21 al 25 de febrero en la ciudad jardín del Ecuador 👏🏻👏🏻👏🏻