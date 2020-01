¡Estuvo a punto de morir! Carolina Jaume se recupera de dos operaciones simultáneas

Hace algunos días, Carolina Jaume compartió en su cuenta de Instagram, una publicación en la que cuenta a sus seguidores los altibajos que ha sufrido su salud.

Con un texto extenso, Jaume aseguró que aunque con algunas restricciones pudo celebrar parte de la Navidad y el Año Nuevo junto a su familia.

Además, utilizó varias frases para dejar en claro que 'es una mujer fuerte y que ha logrado tomar todo con humor'.

Así es comienza el texto, de la actriz guayaquileña, Carolina Jaume. Quien el pasado 31 de diciembre, reveló a sus seguidores lo que había vivido, tras haberse sometido a dos cirugías simultáneas.

"…Cosa mala nunca muere" 😂😂😂😂 prefiero decir: "Genio y figura hasta la sepultura". Gracias a todos por sus mensajes de cariño, preocupados de cómo estoy, no me sentía tan amada desde hace mucho tiempo ❤️. ."

El 26 de diciembre, un día después de Navidad y dos luego de Noche Buena; Carolina Jaume se sometió a una operación de emergencia, por una afección abdominal dolorosa, mejor conocida como apendicitis. La misma que estuvo a punto de convertirse en una peritonitis.

Es decir, el grado más alto de infección de esta enfermedad, que puede ser mortal en quienes lo padecen.

Durante las próximas semanas, la guayaquileña no podrá ejercitarse, ni hacer mayor esfuerzo. Ya que mientras estaba siendo intervenida, los médicos encontraron también una hernia.

La cual obligó a Carolina ha aplazar su tiempo de recuperación y a cambiar sus hábitos y rutinas.

"No podré hacer ejercicio ni “libar” 3 meses jajajaja mas que por el apéndice y casi peritonitis por la hernia que me encontraron. El dolor está controlado pero igual siento que un Hino de Mavesa (camión de grandes proporciones) me pasó por encima jajaja.."