Los paranormales momentos de Marcial Herrera, durante su paso por el MásterChef

El exparticipante, Marcial Herrera, se convirtió en uno de los concursantes con más popularidad en el MásterChef Ecuador, ya que en más de una ocasión, la preparación de sus platos fueron calificados como 'locos' y como verdaderas 'obras de arte'.

Sin embargo, muy pocas personas conocen qué o quién ayudó a Herrera a llegar hasta el top 5 de los mejores cocineros amateur del concurso. Y a ganar en más de una ocasión los retos grupales e individuales.

En exclusiva para la revista Nueva Mujer, el publicista y comunicador organizacional, nos da detalles de los paranormales momentos que se suscitaron en su vida, mientras era parte del MásterChef.

Entre tantas de las peculiares que el publicista dejó a vista de todos, durante su participación en el concurso de cocina, estuvo el hablar siempre de su familia, en la preparación de cada uno de sus platos.

Durante su entrevista para Nueva Mujer, nos contó que su bis abuela Guillermina, fue quien lo acompañó durante su paso en el concurso.

Además, Herrera asegura que otras de las cosas que también lo ayudaron a llegar tan lejos dentro del MásterChef fue el contacto que desde pequeño se le fue impuesto hacia la cocina; 'educando de a poco su paladar'.

Y esto lo ayudaba a mezclar ingredientes 'sin temor', esto fue lo que nos dijo con respecto al tema:

Por otro lado, Marcial asegura 'que no había tiempo para prepararse dentro de la casa del MásterChef Ecuador'. Y lo que más le ayudaba a mantener su rendimiento en el concurso, eran las horas de descanso que el quiteño 'le entregaba a su cuerpo', en las pocas horas libres que tenía él y su compañeros.

"Venir a meter el mito de que yo me ponía a estudiar, no estudié, no estudié nada. Más que lo que sabía y lo poco escueto de la cocina y normas básicas, de no contaminar alimentos, el tiempo de manejar proteínas y esas cosas".