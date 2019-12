MásterChef: Marcial Herrera asegura haber sufrido violencia intrafamiliar

El exparticipante del MásterChef Ecuador, Marcial Herrera, en exclusiva para Nueva Mujer, habló sobre las dificultades que tuvo que vivir, sobre todo después de haber aceptado su inclinación sexual. Y lo que involucra vivir en sociedad siendo parte del grupo GBLTI.

Entre risas y anécdotas, Herrera cuenta que llegó al MasterChef por motivación de su madre 'la mamucha'.

Y que 'el arte' que plasmaba en sus platos fue motivación de su bisabuela Guillermina, a quien sentía a su lado cada vez que cocinaba y emplataba. Un tema aparentemente paranormal, pero que lo ayudó a formar parte de los cinco finalistas del show de cocina.

Además del MásterChef Ecuador, otra de las cosas que Marcial cuenta que le cambió su vida fue haber dicho 'basta' en algún momento de su vida.

Sobre todo después de haber recibido maltrato en más de una ocasión, por parte de una de una de sus exparejas. Con quien ya llevaba algún tiempo viviendo juntos y dentro de una relación formal.

"…no tengo temor en decir que fui víctima de maltrato por parte de mi última pareja, no reprocho también decir que fui y denuncié, porque al principio aguanté y callé. Porque soy una persona que aguanta tres veces en todo y estúpidamente permití aguantar tres veces en la parte emocional y de la agresión. A la tercer vez me rompió el corazón, me rompió el alma, me rompió la mandíbula…"