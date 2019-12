MásterChef: La conmovedora historia de Marcial Herrera, que lo motivó a 'salir del clóset'

Marcial Herrera, uno de los exparticipantes del MásterChef Ecuador, se ha convertido en un referente de la comunidad GBLTI y de muchos otros grupos sociales.

Sin embargo, lo que muy pocos de sus seguidores conocen, es que el chef amateur perdió a su primera y única hija.

Cuando Marcial pasaba por una transición , en su vida personal. Que más tarde pudo lo ayudó a aceptar su verdadera inclinación sexual.

El Comunicador Organizacional, en una exclusiva para Nueva Mujer, habló sobre la perdida de la pequeña María Emilia.

Un tema delicado en su vida, pero que se convirtió en una de sus más grandes motivaciones, para salir adelante y continuar con su vida.

Marcial asegura que fue su madre, quien lo ayudó a no perder 'el norte de su vida' y a superar esta etapa tan difícil. Asegura que la pequeña 'fue su todo', y que ella la acompaña siempre, en cada una de las decisiones que debe tomar.

Por otro lado, el cocinero cuenta que habló con su terapeuta, para encontrar una fórmula para no entrar en una depresión crónica. Ya que su hija, con tan solo seis años de edad, ya entendía que: "a su papi también, le gustaban los hombres".

Y debido a esto, el apoyo y la aceptación que María Emilia le transmitía a Marcial, se había convertido en su principal motivación, para aceptarse día a día.

La perdida de su hija también lo motivó a emprender en nuevos campos. Fue así que inició su carrera como Comunicador Organizacional y como diseñador de zapatos. Un negocio que continúa vigente y que lo llevó a descubrirse como dibujante.

A pesar de que Herrera, dice que 'salió del clóset' muy tarde; pues ya que tenía 35 años cuando aceptó su homosexualidad. El tiempo lo ayudó a poder tomar la mejor decisión.

Asegura que 'las mujeres no se deben merecer una doble vida'. Y aunque 'amó mucho, sobre todo a la madre de su hija', años después se dio cuenta, que no podía continuar escondiendo lo que en verdad sentía.

"Una mujer o un hombre que se case, para que luego esté haciendo cosas por debajo, creo que no es justo. Y esto se dio, porque yo me críe con una madre muy luchona, y que yo juegue con una mujer de esa forma, no me parecía…"