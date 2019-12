‘ME by Erika Vélez’, el nuevo emprendimiento de la presentadora

Con un nuevo look, la presentadora, Érika Vélez se unió al grupo de artistas y especialistas en cejas y pestañas Byme-ec, pero con su propio negocio,'ME by Erika Velez'.

La nueva línea de accesorios de belleza para mujeres. El cual fue inaugurado el pasado 03 de diciembre. En donde, 'la chica de los labios de corazón' compartió con otras celebridades la apertura de su nuevo negocio.

A continuación les contamos los detalles de esta nueva faceta como empresaria de la actriz y actual presentadora del programa de cocina más importante, el MásterChef Ecuador.

'ME by Erika Vélez'

Hace algunas semanas, la presentadora de 37 años, dio a conocer que después de un año de planificación, el martes 03 de diciembre, realizaría la inauguración oficial de su local de servicio de cejas y pestañas.

Junto a su novio, el actor Carlos Scavone y otras celebridades como: María Teresa Guerrero, Carolina Jaume, Emma Guerrero, Cecilia Cascante, entre muchos otros; se dieron a conocer las primeras imágenes del nuevo emprendimiento de la presentadora.

Quienes también compartieron imágenes del local de Vélez y cómo se realizó la inauguración del establecimiento. El color rosa fue el elegido para ambientar de este espacio, que pretende albergar a muchas mujeres radicadas en la ciudad de Guayaquil.

En sus redes sociales…

Por otro lado, la cuenta oficial de 'Me by Erika Vélez' ya es todo un hecho. La actriz ha confirmado que dentro de uno días compartirá la ubicación exacta del local y fotos de las instalaciones.

En su cuenta de Instagram, 'la chica de los labios de corazón' compartió el siguiente mensaje con sus seguidores:

"Hoy se ve realizado uno de mis sueños @mebyerikavelez que de la mano de mi amiga y socia @nina.urquizo (…). Gracias mil a todas las personas por sus mensajes maravillosos y su apoyo, aunque no conteste todo los leo y me llenan de alegría. (…) Los quiero. Ya subiré fotos del local y de la inauguración"

