Conoce la historia de la esposa de Jorge Pinos, arquero del Independiente del Valle

Jorge Pinos, arquero del equipo ecuatoriano, Independiente del Valle, se convirtió en una de las estrellas de la final de la Sudamericana 2019. Junto a su esposa, Carmen Castro ha recorrido gran parte de sus triunfos y experiencias de vida.

Entre tantas de las anécdotas que Pinos recuerda sobre él y su esposa, el haber trabajado en un circo, ha sido una de las más importantes. En el tiempo que llevan juntos han vivido muchos momentos difíciles, pero también los más grandes y éxitos en la carrera futbolística del ecuatoriano.

Carmen Castro, es la esposa del arquero, Jorge Pinos. Ella y su esposo son padres de dos niños. Junto al futbolista, Castro ha vivido gran parte de la trayectoria profesional del arquero ecuatoriano.

Los dos son oriundos de Quevedo. Lugar en donde se inició su relación. La pareja lleva más de 10 años juntos. Como parte de sus anécdotas como esposos está la vez que trabajaron en un circo.

Un centro de diversión llamado 'Los Pelusas', en donde Carmen y Jorge tuvieron que trabajar para poder salir adelante. Pinos trabajaba como chofer del circo; y su esposa, pelaba y preparaba mangos con sal, en los entretiempos de cada una de las funciones.

Fue el arquero quien primero empezó a vender los tradicionales mangos; los mismos que al inicio de la venta, no fueron comprados por nadie.

"…tenía el charol en mis manos, gritaba “¡mangos, mangos, mangos!”, nadie me compró nada. Y ni siquiera me hicieron señas para preguntar cuánto valía. Ya cuando me iba a dejar las funditas, una señora me llamó y me compró uno. Así fue la primera vez. Luego sí vendía. Dijo Pinos, para una entrevista para 'Hinchas amarillos'.