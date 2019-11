Detalles del estado de salud del padre del actor Efraín Ruales

El actor, Efraín Ruales compartió un video en sus redes sociales, en el que cuenta el difícil momento que se encuentran viviendo, él y su familia.

Ya que su padre 'Toñito' estaría hospitalizado desde hace ya, algunos días.

En su cuenta de Instagram, el actor publicó un video contando las razones por las que ha estado alejado de las redes sociales y lo que habría causado que la salud de su padre se quebrante, sorpresivamente.

Aunque no es muy habitual en Ruales, compartir momentos íntimos y personales, esta vez, el quiteño radicado en Guayaquil, contó a sus seguidores la grave situación por la que estaría pasando el padre del actor, que hasta el momento es 'reservado'.

Entre sus declaraciones, Ruales contó que hace poco, 'Toñito', como todos le llaman de cariño, sufrió una rotura de un aneurisma, ocasionándole un derrame cerebral. Lo que obligó a los médicos a provocarle un coma inducido.

A pesar de que los doctores, no han proporcionado buenas noticias al actor y a su familia, él considera que esta 'es una prueba más, de Dios'.

"Hola a todos, he desaparecido uno días de las redes, no han sido días fáciles (…)aunque los doctores hablan de porcentajes y probabilidades, yo no usaré ese lenguaje, porque Dios no trabaja así, él o obra con probabilidades. Estos consiente que su voluntad es buena, agradable y perfecta y su camino son mejores que los míos…".