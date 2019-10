¿Cuánto dinero recibe Pierina Correa de Pensiones Vitalicias?

View this post on Instagram

Hoy me encontré con la Sra Elsa Pinto Bonilla, se declaró Correista de corazón, llegó a un local donde habíamos hecho una parada técnica para desayunar antes de ingresar a otro medio de comunicación para informar de nuestro plan de trabajo. Elsa me pidió una foto y que alegría que justo hoy es su cumpleaños.❤️ Gracias por tanto cariño..!