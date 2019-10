Carolina Jaume confirmó que se convertirá en mamá el próximo año

Con unas tiernas fotos, Carolina Jaume aseguró que el próximo año planea convertirse nuevamente en mamá. La guayaquileña presentó a su sobrino Juan Pablo, quien motivó a ella y a su esposo a convertirse en papás, en el 2020.

12 años han pasado, desde la primera vez que Jaume se embarazó, de su primera hija, Rafaela Pimentel. Y hace cuatro años, de su segundo hijo, Alonso Azeck. Desde entonces, Carolina y su actual esposo, Allan Azeck, no habían planificado tener más hijos, pero esto cambió, tras conocer al nuevo integrante de la familia.

El pasado 04 de octubre, Carolina Jaume compartió una publicación en Instagram, en la que se la puede ver con un pequeño en brazos. Quién habría sido el sobrino de la actriz, pero sus seguidores habrían pensado que era su hijo. Ya que se veía a la pareja, en una 'foto familiar', que estaba acompañada con el siguiente texto:

"SORPRESA!!!!! 🍼💙 .

.

.

.

.

Es mi sobrino! Pero la llegado de #JuanPablo nos ha despertado esas ganas de volver a ser padres 💙 así que les tengo una noticia:

Voy a ser mamá!!! .

.

.

.

No este año 😂 sino el próximo 💙 gracias a mi familia por ser la mejor y la mas unida. Gracias amor por la familia completa (hermanos, cuñados, hijos, sobrinos, suegros que son como mis padres) que me has dado. BIENVENIDO A LA FAMILIA JUAN PABLO TE AMAMOS 💙".