Las mujeres siguen liderando el MasterChef Ecuador

¡Nuestros cocineros tuvieron 60min para preparar sus diferentes platos en #MasterChefEcuador! Un reto difícil para los competidores, solo pocos fueron salvados #Loren #Marcial #Sharon y #Débora no irán al reto de eliminación ¿De quién fue el mejor plato de nuestros salvados? @jorge.rausch @quiquesempere