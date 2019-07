Dallyana Passailaigue, muestra su pancita en Instagram, tras 4 meses de embarazo

View this post on Instagram

Nunca fui una niña a la que le gustó jugar con muñecas, por el contrario, amaba el fútbol y los deportes extremos. Tampoco he sido una mujer cuyo único sueño era casarse y ser madre. El Ironman, la tv, el teatro, el motociclismo, los estudios, los emprendimientos, la política y otras actividades han sido parte de una larga lista de metas por cumplir, que con esfuerzo y dedicación he logrado hacer realidad. Casarme con el amor de mi vida era parte de esa lista, claro que sí. Ser madre, también. Hoy, inicio una nueva etapa y con extrema felicidad les cuento: estoy embarazada 🎉🤰🏼🎉. . #ironbaby en camino.