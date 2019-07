Karime Borja, Reina de Guayaquil, da detalles sobre su embarazo

View this post on Instagram

Lo mejor de Guayaquil eres TÚ🌟 comenzó el mes más hermoso para nuestra ciudad donde se rememora su proceso fundacional, #rumboalbicentenario 🎉 Orgullosa de portar esta banda tan importante, Reina de la ciudad de Guayaquil en sus fiestas, celebrando junto a ustedes las maravillas que tiene mi ciudad para ofrecer, con el Pregón del día de hoy damos inicio a las fiestas julianas💙 con muchísimas actividades dignas de ser disfrutadas por todos los ciudadanos porque son dedicadas a ustedes ‼️ que comiencen las fiestas patronales de mi hermosa Perla del Pacífico 👏🏻💙🥰