El divertido video del príncipe Harry y la reina Isabel II junto a los Obama con el que morirás de risa

Un divertido video del príncipe Harry con la reina Isabel II se hizo viral en las redes hace dos años y generó risas en los usuarios.

Se trata de un gracioso video que hicieron el príncipe Harry y la monarca junto a quien era el presidente de Estados Unidos en ese entonces, Barack Obama, y su esposa, Michelle Obama, para promocionar los Invictus Games 2016, una competición deportiva para veteranos de guerra.

A post shared by Duchess of Sussex (@meghan.markle19) on Aug 13, 2018 at 5:15am PDT

Los Obama enviaron un mensaje desafiante al hijo menor de la princesa Diana "Ey, príncipe Harry. ¿Recuerdas cuando nos dijiste que fuésemos a darlo todo a los Juegos Invictus?", aseguraba Michelle, "¡Cuidado con lo que deseas!", afirmaba por su lado Barack.

El matrimonio, escoltado por tres soldados, comenzó a calentar esta pugna, a lo que el príncipe Harry respondió con un divertido vídeo desde el palacio de Kensington. "Por desgracia Michelle y Barack Obama yo no estaba solo cuando me enviaste el video”, aseguró en Twitter junto al video en el que estaba acompañado por la reina Isabel.

Unfortunately for you @FLOTUS and @POTUS I wasn't alone when you sent me that video 😉 – H.https://t.co/sjfSQvkzb6

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) April 29, 2016