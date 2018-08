Revelan los motivos por las que la ex novia del príncipe Harry decidió terminar la relación

Prince Harry and ex-girlfriend Chelsy Davy had ‘emotional’ phone call before royal wedding. Now it’s been revealed the ex lovers shared a “tearful phone call” in the days leading up to the royal wedding. “It was their final call, a parting call in which they both acknowledged Harry was moving on,” a source told Vanity Fair. “Chelsy was quite emotional about it all, she was in tears and almost didn’t go to the wedding.” ——————————————————— Ex de príncipe Harry, Chelsy Davy, chora em telefonema de despedida antes do casamento. Uma "amiga da família" contou à revista Vanity Fair que Chelsy chorou no telefone ao se despedir de Harry antes de sua união com Meghan Markle. "Foi a última ligação deles, uma chamada de despedida na qual ambos reconheceram que Harry estava seguindo em frente. Chelsy estava emocionada, chorou e quase não foi ao casamento. #PrinceHarry #ChelsyDavy #BritishRoyalFamily

