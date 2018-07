¡Escándalo! Esta actriz protagonizó una candente escena de beso con Kourtney Kardashian

Hoy en día es conocida por su papel de Flaca en Orange Is the New Black, pero Jackie Cruz fue alguna vez famosa por otra cosa: besar a Kourtney Kardashian.

La actriz de 31 años apareció por primera vez en nuestras pantallas de televisión cuando ella y Kourtney Kardashian, de 39 años, compartieron una sesión de besos en un club durante un episodio de Kourtney & Khloe Take Miami en 2009.

Cruz recordó su encuentro en conversaciones con la revista People.

Cuando se le preguntó si aún se mantiene al día con los Kardashians, Cruz, quien tomó un sorbo de su cóctel de whisky antes de responder, explicó: "Honestamente, no sigo porque no tengo tiempo". "Estoy tratando de trabajar, hacer lo mío", continuó Cruz.

Sin embargo, cuando se trata de Kourtney, no hay resentimientos. "Amo a Kourtney, ella siempre lo es: cuando trabajamos juntas ella era una novia". "Ella sigue siendo un amor. Simplemente no lo hice, no nos hemos vuelto a conectar, pero llámame niña ", agregó Cruz.

Además de abrirse sobre su beso con Kourtney, Cruz también compartió detalles sobre la temporada 6 de la exitosa serie de comedia de Netflix.

En la última temporada del exitoso programa de Netflix, las mujeres de Litchfield están separadas y obligadas a adaptarse a la vida en la prisión de máxima seguridad. La temporada 6 de Orange Is the New Black se estrenó el 27 de julio en Netflix.

