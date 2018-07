Fans de la princesa Diana amenazaron a Camila Parker Bowles en su cumpleaños ¡no olvidan!

Los admiradores indignados de la difunta princesa Diana hicieron todo lo posible para eclipsar el cumpleaños número 71 de la Duquesa de Cornualles, Camila Parker Bowles el pasado 18 de julio.

Las cuentas oficiales de Twitter de todas las residencias reales habían publicado mensajes de feliz cumpleaños a la futura Reina Consorte de Gran Bretaña.

Los palacios de Buckingham y Kensington tuitearon: "¡Deseando a su Alteza Real la Duquesa de Cornualles un muy feliz cumpleaños!" Y Clarence House, la residencia oficial de Camilla y el Príncipe Carlos, dijo: "Gracias por los deseos de cumpleaños de La Duquesa de Cornualles. #HappyBirthdayHRH. "

Pero los fanáticos de la difunta Diana, que murió en un accidente automovilístico de terror en París en 1997, ensombrecieron los tweets con respuestas enojadas. Se han negado a perdonar a Camilla por haber causado la ruptura del matrimonio del príncipe Carlos y Diana después de que la relación del Príncipe de Gales con Camilla fuera descubierta.

Wishing The Duchess of Cornwall a very happy birthday today! #HappyBirthdayHRH pic.twitter.com/xmRI4pcNhZ

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) July 17, 2018