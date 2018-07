La venganza de la reina Isabel ante los desplantes de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le faltó el respeto a la reina Isabel II, durante su visita al palacio de Windsor para tomar el té.

La corona británica tiene una serie de reglas que se deben cumplir sin excusas y dan forma al protocolo. Una de ellas indica que no se le puede dar la espalda a la reina y que, al caminar a su lado, está prohibido ubicarse dos pasos por delante de ella.

Al final, sabemos que el mandatario no le tiene respeto a nada ni a nadie, y ni la Reina fue la excepción. Pero ella tiene muchos más años de experiencia, y ha conocido a demasiados presidentes para intimidarse por él.

La reina Isabel siempre adorna sus atuendos con hermosos broches. Muchos los adquiere ella, mientras que otros son regalos de varios presidentes que han ido a visitarla.

Como era de esperarse, para recibir al estadounidense usó uno de sus broches. De hecho, el primer día de la vista de éste, la Reina usó el broche que los Obama le regalaron. No fue cualquier presente, puesto que Barack y Michelle se encariñaron mucho con todos ellos y le dieron dicho regalo con su propio dinero.

Muchos tomaron también este hecho como una forma de bromear a Trump o ponerlo sutilmente en su lugar. Recordemos que la relación entre Estados Unidos y Canadá no es la mejor en este momento.

Por lo tanto, que la Reina haya usado ese broche justo el día que llegó el presidente de Estados Unidos a visitarla es una clara señal de su sentir por éste mismo.

El último día Trump rompió con todo el protocolo, fue irrespetuoso y no se portó a la altura de presidentes anteriores. En esta ocasión, la reina Isabel II usó el mismo broche que empleó en el funeral de su padre. Un mensaje contundente, ¿no crees?

