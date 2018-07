Alicia Machado habló sobre una posible participación en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel

La actriz venezolana Alicia Machado, comentó en una entrevista sobre la posible aparición de su persona en la segunda temporada de la serie sobre Luis Miguel producida por Netflix y quién podría ser la encargada de darle vida en pantalla.

La ex Miss Universo fue pareja del cantante mexicano en los años noventa.

“Ojalá y me considere la producción. Ojalá y él me recuerde como yo a él: Con mucho cariño. ¿Quién sabe? A lo mejor y salgo por ahí” dijo sobre su posible aparición.

Sobre quién podría ser su alter ego en la pantalla dijo “Imagínate, en ese tiempo era Miss Universo, tenía 18 años. Espero que pongan a una vieja hermosa, como yo estaba en ese tiempo. Mi compañera de elenco en "Goodbye… Charile" mencionó que una buena idea sería que me interpretara alguien como la mexicana Ximena Navarrete, Miss Universo 2010, pero lo que sucede es que yo era rubia en esa entonces y también hay otros detalles”.

“Repito, yo era Miss Universo, deben poner a una joven así, guapísima. Bastante que me costó mantenerme guapa en ese tiempo”.

Machado habló sobre su relación con el Sol de México “Él me aconsejaba mucho. Fue alguien que para mí fue muy importante porque, justo todo lo que me sucedió ese año, él me dio su apoyo incondicional y me aconsejó cómo enfrentarme a la prensa y a lo que estaba viviendo, algo que para mí era nuevo. Así que, si me sacan, ¡qué padre!, ¡chévere!”.

