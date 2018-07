“A lo mejor el niño tiene condiciones”: el día en que Paty Maldonado duda del talento de Luis Miguel y lo manda al colegio

Este fin de semana terminó la primera temporada de la serie de Luis Miguel en Netflix. Y como sabemos que hay muchos que no aguantarán esperar un año a que vuelva la segunda parte, les presentamos un capítulo inédito, tan inédito, que incluso creemos que no aparecerá en la serie: es el día en que la famosa Patricia Maldonado le recomienda a un joven Luis Miguel que regrese al colegio.

“Como usted me conoce, yo generalmente digo la verdad en todo lo que digo. Yo nunca he sido partidaria de que los niños canten”, con esa frase la otrora cantante y actual panelista de Mega, Patricia Maldonado, presentaba en 1982 al "Sol de América" en su programa de TVN, "Pare, Mire y Escuche".

Luis Miguel de sólo 12 años

La particular escena se dio cuando un joven Luis Miguel de sólo 12 años visitaba Chile para realizar una gira musical por el país. Con el objetivo de promocionar su naciente estilo musical, mantuvo una conversación con Paty Maldonado quien, por su parte, no tuvo tapujos para "cuestionar" el talento de la estrella internacional.

"A lo mejor el niño tiene grandes condiciones y grandes cualidades", agregó Maldonado durante su introducción.

Lo comparó con Miguel Bosé y lo mandó al colegio

Pero no es todo. La presentadora le dijo que había visto un video de él "y tú tienes un aspecto muy parecido a lo que me imagino que podría haber sido Miguel Bosé". Tras eso, le pregunta si acaso estudia.

"Sí, estudio. Ahora no estoy en la escuela pero tengo una profesora particular", le responde el preadolescente, hijo de Luisito Rey.

"¿Por qué no estás en la escuela, porque estás de gira?", insiste Maldonado con evidentes ganas de indicarle que ese es el camino correcto.

Luis Miguel, por su parte responde "Sí, en parte es eso y en parte porque me ha estado quitando bastante tiempo. Pero de todas maneras sigo estudiando porque si se me olvidan los conceptos de la escuela después es muy difícil acordarme de todos ellos, ¿no? Entonces sigo estudiando con una profesora particular".

Tras esa respuesta, Maldonado le insiste. "Pero cuéntame una cosa, Luis Miguel, ¿no te gustaría más estar en el colegio más que estar haciendo estas giras y estar parado en un escenario?”

"Tengo que decir que a mí cantar me encanta. Si no me hubiese gustado, le hubiese dicho a mi papá, 'pues mira, yo quiero ser abogado, yo quiero ser cualquier profesión' pero no, lo que a mí me gusta es cantar", remata el artista.

El resto del diálogo se puede ver en el siguiente video