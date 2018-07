Tenemos un adelanto de la primera escena de la segunda temporada de Luis Miguel, la serie

Luis Miguel, la serie tendrá una segunda temporada

El éxito de la serie de Luis Miguel está siendo apabullante. De manera nacional e internacional ‘El Sol’ ha mostrado que jamás lo podrán quitar de la cima.

Ahora, dado a este éxito, ya está confirmada la segunda temporada. Javier León será quien lleve la historia junto a Juan Manuel Navarro, según información de El Universal.

Muchos creyeron que esto no sería posible, puesto que aunque la serie ha tenido una aceptación arrolladora, muchos artistas se molestaron por la verdad que ésta retrató. Roberto Palazuelos, Stephanie Salas, entre otros, tuvieron un fuerte enojo porque muchos de los espectadores tomaron la historia como verdad absoluta.

Afortunadamente no pasó a mayores y ya se está hablando de la segunda parte de esta emisión. Aunque nuestros domingos no serán lo mismo al no tener ese capítulo en las noches.

¿De qué se va tratar?

El productor Gustavo Saldaña confirmó la segunda parte de la serie de Luis Miguel y hasta dio a conocer cuál sería una de las primeras escenas de esta temporada.

Se trata de El ritmo de la noche, cuando el cantante se presenta con el l conductor argentino Marcelo Tinelli, 72 horas después de la muerte de su padre Luis Rey.

Como me gustaría volver a tenerlo a Luis Miguel en nuestro programa. Lo adoro. Y amo @serieluismiguel ❤️ https://t.co/UFYddvuC4j — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 7 de julio de 2018

El conductor le ofrece su apoyo al cantante en plena entrevista tras la dura noticia. De acuerdo con el productor, la segunda temporada tendrá 20 episodios y se dará a conocer en abril de 2019.

¿Gustavo, cuándo comienza la 2a temporada? — Edgar Fuentes (@efuenttes) 16 de julio de 2018

