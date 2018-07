La casa de papel temporada 3: Estreno, sinopsis, y todo lo que debes saber

Cuando veo esta pareja pienso en “O de las otras vidas” de #berlin y #nairobi O todas las posibles combinaciones de ficción que haría contigo @albafloresoficial de mis amores. Y que alguien ya debería estar pensando (👁) No hay prisa. Pero un día voy a empezar a pedirlo en serio. 🦀🐍🐞🦋🦍🐎🦌🐿🦃🐝🦇🦅🐥🐒 Por veinticinco pesetas: Posibles parejas de cine o televisión que podríamos interpretar mano a mano. Un dos tres, responda otra vez. #elgordoylaflaca #bonnieandclyde (dejo hueco para ir anotando las que digan) #naturalbornkiller #romeoyjulieta #tomyjerry #sherlockywatson #pulpfictiontravoltaythurman #fridaydiego #fredastaireygingerrogers #maximdewinteryrebecca #srysrasmith #unaguerrainterminabledealmudenagrandes #hanselygretel #bladerunner #tarzanyjaneperoahilonuestroseríahacerdechita #adanyeva #labellaylabestia #lennonymackartney #rosalindayorlando #youandme #juanalalocayfrlipeelhermosoyoahíhagodejuana #pinkyycerebro #hansoloyleia #matrix #lolafloresymanolocaracol #prettywomen #secretosdeunmatrimoniodebergman

A post shared by Pedro Alonso (@pedroalonsoochoro) on Jul 2, 2018 at 6:51am PDT