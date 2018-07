Palazuelos amenaza en contar la verdadera versión de Luis Miguel si continúan diciendo mentiras de él

Palazuelos explotó contra Luis Miguel

La serie de Luis Miguel está enfureciendo a muchos famosos que han aparecido ella por la inexactitud de los datos. Uno de los más afectados es Roberto Palazuelos, gran amigo del cantante. Se le ha retratado como una copia del propio LuisMi, y alguien que solamente viajó gracias a su amistad con gente poderosa.

Muchos entienden que la serie cumple con la función del entretenimiento, pero otros lo están tomado como hecho histórico. Por ello, se han hecho juicios de valor y se ha insultado a los implicados. Por ello el llamado diamante negro declaró contundente: “Luis Miguel no me llevó ni a la esquina”.

A post shared by Roberto Palazuelos (@robertopalazuelosjr) on Jul 2, 2018 at 12:11pm PDT

La revista Quien le hizo una entrevista vía telefónica en donde el famoso llegó a aclarar mucho sobre lo que está sucediendo.

“Todo el escándalo este de que dizque me peleo con Luis Miguel y que me dice unas cosas y yo le digo otras… eso no sucedió, no es cierto. No sé por qué inventan esas cosas. De entrada, te voy dar un dato bien interesante: (la telenovela) Muchachitas fue en 1991 y esa escena la están situando en 1989. Están diciendo que yo invité a Micky a una fiesta al Baby ‘O a festejar Muchachitas, cuando la telenovela se hizo mucho más adelante. Es una mentira. Yo nunca hice una fiesta de celebración de Muchachitas, nunca le dije a Luis Miguel lo que según le dije en la serie y él nunca me dijo a mí eso. Es más, yo nunca me pelee con él en la vida”.

Los insultos están afectando a su hijo

“Mi hijo checa mis redes y empieza a ver insultos sobre que su papá es un gorrón y me dice ‘Oye papá, ¿sí es cierto que Luis Miguel te llevaba a viajar por el mundo?’”.

Por lo tanto, Palazuelos está insistiendo en esclarecer la verdad.

“Aclaro que a mí Luis Miguel nunca me llevó ni a la esquina. De hecho, en esos tiempos teníamos amigos demasiado poderosos y sí nos movíamos con ellos, íbamos de aquí y allá y nos la pasábamos por todos lados con ellos y en aviones impresionantes, con cosas increíbles. Además, estábamos en una edad en la que sólo queríamos divertirnos, pero a mí jamás Luis Miguel me llevó por el mundo, jamás me llevó a ningún lado. Dudo que me pudiera llevar por el mundo en un avión tan barato y de tan de poco rendimiento”.

Al final advirtió que si esto continúa así él no tendrá problemas en decir todo lo que sabe del famoso cantante.

El Diamante Negro aseguró que esa pela sí fue real, pero Luis Miguel la tuvo con otra persona. Pero como los otros amigos del cantante no son famosos todo recae en él. Él insiste que jamás hubo una ruptura con su amigo, y solamente fue el tiempo lo que los separó.

"De entrada no marca la prepotencia de él, se pone muy decentito, no marca lo drogadicto que era, porque ese cuate se metía perico cada tres minutos"

Te recomendamos en video: