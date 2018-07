La FIFA reconoce a Memo Ochoa como el mejor portero del Mundial hasta ahora

El Mundial se acabó para México luego su derrota ante Brasil en el juego que definiría su pase a cuartos de final. A pesar de haber vencido a la gran Alemania en un partido histórico, los mexicanos no pudieron contra la maldición de los octavos de final ni contra la verdeamarela.

México pudo no haber concretado el quinto pero surgieron grandes estrellas que llenaron de satisfacción a la afición, entre ellos Carlos Vela, Hirving "Chucky" Lozano y por supuesto, Guillermo Ochoa, quien nuevamente se convirtió en uno de los porteros favoritos del Mundial.

Ochoa es hasta el momento el mejor arquero, tras liderar las estadísticas de más atajadas en la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 con 20 paradas y un porcentaje de 81 %.

Ochoa ha sido el portero más exigido del torneo y se ha colado en la lista junto a el danés Kasper Schmeichel con 10 paradas y el costarricense Keylor Navas con 8.

Pero el partido que le ha dado el título al mexicano, sin duda fue el de Brasil pues mantuvo vivo al Tri con sus intervenciones. Eso sí, el guardameta no se atribuyó el triunfo, sino la derrota junto a sus demás compañeros.

No es nada más de un jugador, es de todo el equipo, lo que sirve es que ganemos todos. Me hubiera encantado decirlo hoy. Cada quien pone lo mejor de uno y trata de dar lo máximo para el grupo. Las cosas no fueron las mejores para México, nos faltó precisión en momentos en donde podíamos hacer daño y hubo muchos ajustes muy precipitados”.- Comentó el guardameta.