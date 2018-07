¡Guapo, soltero y de buen corazón! El hijo consentido de la reina Rania de Jordania

#Repost @queenrania كل عام وأنت بخير ومصدر فخر لجلالة الملك ولي. كثيرة هي الصفات التي أراها فيك من سيدنا وأحدها حب العسكرية. الأمير الحسين إلى جانب سيدنا خلال تدريب بالذخيرة الحية في اختتام سلسلة من التدريبات مؤخراً #الأردن #حب_الأردن Happy birthday Al Hussein, we grow more proud of you every day… I see so much of His Majesty in you, including your shared love for the military – Taken during the conclusion of a recent round of live-fire training exercises #Jordan #LoveJO

