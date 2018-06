¿Error o guiño? Letizia lució un vestido que ya había usado Melania en otro color

Tranquilos, este no es uno de esos post sobre “Duelo de estilo entre Primeras Damas”. No, no… Pero es que Su Majestad la reina ha visitado a Melania Trump con un vestido que ya había lucido su anfitriona en una ocasión anterior. Efectivamente, no os engaña la vista. El Michael Kors que hoy llevaba doña Letizia en Washington es el mismo modelo, en distinto color, que el que llevó Melania para recibir a su homóloga panameña en 2017. Misma puerta, mismo vestido. Y yo ya estoy a la espera de “La reina se salta el Protocolo” De verdad? En serio? Pues yo digo que no, que ese no es el Protocolo de 2018. Que la imagen y la etiqueta son poderosas herramientas de comunicación porque lanzan mensajes sin necesidad de palabras. Confieso que en esta ocasión no me queda claro el mensaje que quería mandar la reina (Homenaje? Pa mala yo?) Y también confieso que, en esta ocasión, me interesa más analizar otros mensajes protocolarios que liarme con un mismo vestido, aunque sea de distinto color. @grupoeip #protocolo #eventos #imagen #etiqueta #comunicacion #usa #españa #trump #melaniatrump #melania #washington #casablanca #whitehouse #visita #anfitriona #panama #michaelkors #moda #fashion #pamalayo #confessionsofaneventplanner #eventprof #eventproflifestyle

A post shared by Marina Fernández (@marinaeip) on Jun 19, 2018 at 1:47pm PDT