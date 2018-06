Las letras de las canciones del Mundial Rusia 2018 que no convencieron como el "Waka Waka"

Desde hace más de 20 años la Copa Mundiale de Fútbol ya no es solo un evento deportivo, sino también un espectáculo que es esperado por sus temas contagiosos.

Muchos esperan las inauguraciones, que vienen cargados de fuegos artificiales, coreografías y música en vivo, pero este año, ni las canciones ni la inauguración del Mundial Rusia 2018 convencieron al público.

Este año les tocó a Nicky Jam y Maluma ser los encargados de los temas del Mundial que comenzó el pasado jueves 14 de junio y terminará el próximo 15 de julio.

El colombiano Maluma intentó suerte con "Colors", una versión 'spanglish' donde comparte protagonismo con el estadounidense Jason Derulo.

El tema es una mezcla de pop urbano, que habla de unidad, de sentimiento y pasión. El single que lanzó Coca-Cola ha resultado flojo.

Por otro lado, FIFA eligió al reggaetonero Nicky Jam, al actor Will Smith y a la cantante albano-kosovar Era Istrefi en un tema producido por Diplo llamado "Live it Up".

La canción tiene un sabor jamaicano y ritmo ska, mezclado con electrónica y urbano, y lírica que nuevamente nos recuerda a la esperanza y unidad: "Estamos vivos, hay que disfrutarlo, hoy nadie me detiene porque yo no sé parar".

Este tema tampoco convenció. Incluso en las plataformas de streaming ambas canciones no aparecían en el top 50 de las más escuchadas a pocos días de iniciar el Mundial.

La inauguración del Mundial estuvo a cargo del cantante Robbie Williams la soprano rusa Aida Garifullina y también resultó un poco floja, en comparación a la de años anteriores.

Los fanáticos han expresado su decepción por los temas de este Mundial y los han comparado con los de años anteriores como el 2010 y 2014, en los que Shakira ha estado presente con su Waka Waka y La la la.

