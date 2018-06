Fotos de la selección de Irán enloquecen las redes sociales ¡Parecen modelos!

La copa del mundo Rusia 2018 comenzó y toda la atención está puesta en los jugadores, sobre todo en el equipo de Irán, quienes han sido catalogados como unos modelos por las usuarias de las redes sociales.

Las imágenes de los integrantes de la selección iraní vestidos en trajes azules de diseñador han sido compartida por miles y muchas mujeres han comentando lo bien que se ven, incluso mejor que muchos modelos profesionales.

Look at Iran's World Cup Squad! They look more like models than players pic.twitter.com/CXbfkuBmJL

El equipo está formado por jugadores de la liga doméstica de Irán, así como de la máxima categoría rusa y el Campeonato de Inglaterra.

Entre los jugadores están Sardar Azmoun, Morteza Pouraliganji, Alireza Jahanbahksh, Saeed Ezatollahi, Ramin Rezaian, Karim Ansarifard y Mehdi Taremi.

Los comentarios en Twitter están fuera de control: “¡De pronto estoy muy interesada en el mundial de fútbol!

Incluso algunas han aprovechado la ocasión para protestar. La usuaria Nazanin Bodiani escribió “mientras las mujeres enloquecen con la selección de Irán, recordemos que en ese país las chicas todavía no tienen permitido el acceso a los estadios”.

While supporting Iran’s dapper #WorldCup national football squad let’s not forget that women in Iran are still banned from stadiums & can’t cheer their national team. Tell #Iran & #FIFA that women watching sports is not a crime! SIGN Petition: https://t.co/e6FdXY6VYu #NoBan4Women pic.twitter.com/DPyJ5ldi2N

— Nazanin Boniadi (@NazaninBoniadi) June 10, 2018