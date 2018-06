Video en el que Meghan reacciona de manera extraña desata teoría de que fue reemplazada por un robot

Un video de la Duquesa de Sussex, Meghan Markle, se ha vuelto viral en las redes y ha alarmado al mundo entero pues aseguran que la esposa del príncipe Harry fue reemplazada con un robot.

En el video aparecen los recién casados, Harry y Meghan, entre el público de un plató, en la final de Britains's Got Talent. Sin embargo, cuando las cámaras enfocan a Meghan ella no tiene expresión, sus movimientos son totalmente mecánicos, lo que ha hecho pensar a los usuarios que es un robot.

WHY IS MEGHAN MARKLE LOOKING LIKE A ROBOT?!

Someone tell me this is not real 😭🙀🤯😰WTF I’m actually scared… full chills, what on EARTH IS THIS pic.twitter.com/OXuf3WNTGL

— Kendall Rae💫 (@KendallRaeOnYT) June 11, 2018