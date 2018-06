Las miradas de amor más tiernas entre Harry y Meghan durante el “Trooping the Colour”

Esto es estar enamorado 😍😍 #FOTODELDIA Fíjense bien en esta foto…. Mientras toda la familia Real ven pasar los #TroopingTheColour Harry no le despega la mirada a Meghan ¡Awww!

A post shared by Despierta America (@despiertamerica) on Jun 9, 2018 at 7:41am PDT