La sexta temporada de Orange Is the New Black ya tiene su trailer y no puedes dejar de verlo

El 27 de julio es la fecha que ha anunciado Netflix para el regreso de Orange Is the New Black. Según el anuncio oficial, estamos muy cerca de descubrir una nueva etapa de la historia, y todo lo que hemos visto las cinco temporadas anteriores cambiara por completo. "Este es un nuevo mundo" es la frase que acompaña al anuncio del estreno de la sexta temporada, y estamos ansiosas por conocer más detalles"

En el final de la quinta temporada pudimos ser testigos de varios movimientos importantes. Las mejores amigas Flaca (Jackie Cruz) y Maritza (Diane Guerrero) fueron separadas. Por otra parte, las que aún siguen en el búnker se toman de los brazos para recibir a los oficiales antimonites. Alex (Laura Prepon), Taystee (Danielle Brooks), Red (Kate Mulgrew), Nicky (Natasha Lyonne), Black Cindy (Adrienne C. Moore), Frieda (Dale Soules), Suzanne (Uzo Aduba), Blanca (Laura Gómez) y Gloria (Selenis Leyva) se unen para esta tarea especial.

Esta comedia dramática asegura que para el mes de julio, en el estreno de su próxima temporada, será el momento perfecto para ir a la celda de máxima seguridad. Es importante recordar que las prisioneras de Litchfield organizaron un motín para tomar la cárcel, y casi logran conquistar las reformas por las que habían luchado desesperadamente hasta que todo salió mal.

Orange Is the New Black Season 6 premieres July 27! #OITNB pic.twitter.com/8lpxLzYYzR — See What's Next (@seewhatsnext) June 5, 2018

El esperado anuncio de la fecha, también incluye imágenes de la cafetería destruida, un pollo y los autobuses que se marchan con las prisioneras favoritas de la televisión. La descripción oficial es muy vaga, pero dice: "Adiós Litchfield, ¡es un nuevo mundo!".

Las actrices que forman parte del maravilloso elenco de esta serie son: Lea Delaria, Taryn Manning, Jessica Pimental, Dascha Polanco, Elizabeth Rodriguez, Nick Sandow, Yael Stone, Laverne Cox, Annie Golden, Vicky Jeudy, Julie Lake, Emma Myles, Abigail Savage y Constance Shulman, entre otras.