Las pruebas de que Kate Middleton no repitió vestido en la boda de Harry y Meghan

Kate Middleton fue duramente criticada el día de la boda del príncipe Harry con Meghan Markle, por usar el mismo vestido que había lucido en el bautizo de la princesa Charlotte.

Pero, resulta que no fue así. Tras una exhaustiva comparación, Susan Kelley, fundadora de What Kate Wore, dio a conocer que detalles como las hombreras, las mangas y hasta el color delataron que no se trataba de la misma prenda de vestir.

Además, la tuitera australiana experta en moda y casa real MF Stylist Perth también reveló otros detalles.

La experta en Casas Reales aportó un poco de luz a un enigma que parecía resuelto, pero que ha dado un giro.

El vestido que la duquesa de Cambridge, Kate, lució en el bautizo de su hija tenía tres botones en la empuñadura de la manga, mientras que el que vistió en la boda de su cuñada no solo no los lleva, sino que además incorpora un bolsillo lateral que el anterior no tenía.

More of the buttons, but also a pronounced side seam with silt pocket at the christening pic.twitter.com/AX2rww8PUi — MF Stylist Perth (@PerthsFashion) May 20, 2018

Otro de los detalles que diferenciaba un abrigo del otro, aunque muy sutil, es el que hace referencia a la altura de la cintura y a la distancia entre las costuras verticales que marcan y entallan la figura.

En el que utilizó en el bautizo de Charlotte, la cintura está situada un poco más cercana al pecho y las líneas que ajustan la parte central del abrigo son más anchas que las que lució en el enlace.

