Estas fueron las consecuencias contra la productora de 'Hoy' por correr a conductor del programa

En toda su historia, el programa 'Hoy' jamás había tenido tantos problemas como en la actualidad. No solamente es el cambio de la productora Magda Rodríguez, también es la actitud de varios de sus conductores y la poca relación que entre ellos hay. Ya se despidieron del comediante Héctor Ramírez, quien personificaba a 'Rosa Concha' que supuestamente salió porque su trabajo no convenció a Galilea Montijo y a Andrea Legarreta. También la conductora Verónica Bastos tuvo problemas por sus compañeras. #HoyEnHoy @galileamontijo #AlexIbarra #MaestroGudinni A post shared by GalileaMontijoReina (@unidasporgali) on Jun 22, 2016 at 11:45am PDT Todos estos son rumores, pero lo que sí es cierto es la cancelación de la sección 'El Juicio Novelero'. El Maestro Gudinni conducía esta sección, pero dejó de ser del agrado de Magda Rodríguez y la terminó cancelando. Sin embargo, esto no fue del agrado para el conductor y no tuvo miedo de explotar en redes sociales burlándose de Magda. Todo sucedió en su cuenta de Twitter, cuando Guadinni compartió un video en Uuruapan, Michoacán (pueblo natal de la productora). Ahí aprovechó para mandar un mensaje para mostrar el amor que la gente le tenía. #MeSientoBienCuando corre 📽 Nos vemos mañana, cuando el #MaestroGudinni regrese de la 🌔 con su súper chamarra intergaláctica 🚀 A post shared by HOY (@programahoy) on Sep 27, 2016 at 9:20am PDT

"Tengo harta popularidad con el pueblo Magda, lástima que no me sepas aprovechar y ahora me castigas cancelando temporalmente el 'Juicio Novelero' por haber cumplido con mi labor: hacer un juicio. Jamás me equivoqué soy ultra perfeccionista", escribió.

¿Crees que vuelvan a instaurar los Juicios de Gudinni?