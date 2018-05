El príncipe Harry tuvo una emotiva conversación con su ex Chelsy Davy días antes de su boda

Una de las historias que más centimetraje tuvo en prensa fue la presencia de la ex del príncipe Harry, Chelsy Davy, en su boda con Meghan Markle el pasado sábado 19 de mayo.

Ahora se supo que Davy tuvo una emotiva conversación por teléfono con Harry días antes de la boda, así informó Vanity Fair.

"Fue su última llamada, una despedida en la que ambos reconocieron que Harry ya había avanzado en la relación", dijo un amigo de la familia a la revista. "Chelsy estaba bastante emocionada por todo, estaba llorando y pensó en no asistir a la boda. Al final, fue y le prometió a Harry que no haría nada malo".

Davy lució muy sonriente el día de la ceremonia. Llevaba un vestido azul y un tocado acorde a la ocasión.

"Asistir a la boda de tu ex no es fácil", dijo la estilista de moda Sadaf Razi al portal de E! "Se ve muy apropiada y me encantan las mangas acampanadas. Luce acorde a su edad, pero aún bastante elegante".

Después de la ceremonia, los 600 invitados fueron invitados a una recepción a la hora del almuerzo ofrecida por la reina Isabel II en el St. George's Hall. Sin embargo, Vanity Fair informó que Davy no fue invitada a la recepción privada en Frogmore House, en la que el príncipe Carlos fue el anfitrión para 200 personas.

Harry conoció a Davy en 2004. Los dos estuvieron saliendo durante siete años, e incluso asistió a la boda del Príncipe William y Kate Middleton en 2011. A pesar de la ruptura, Harry y Davy parecían estar en términos amistosos.

Davy no era la única ex Harry invitada a su gran día. Cressida Bonas, con quien mantuvo una relación entre 2012 y 2014, también asistió a la boda real.

