Afirman en redes que Meghan Markle está embarazada por el ajuste de sus vestidos

Ah, la boda de Meghan y Harry. Ensoñadora. Esos vestidos de los invitados. Y ese magnífico vestido de ella. Sobre todo el último, el de Stella McCartney. Un sueño minimalista único.

Cambio de vestido: para la recepción de la boda, Meghan se fue por un Stella McCartney. Bellísima 👌#RoyalWedding pic.twitter.com/R5GASskJR0 — MADARIAGA (@juliomadariagaa) May 19, 2018

Y ahora, su vestido de la marca Goat, en su primer evento oficial como duquesa de Sussex, tan perfecto para la ocasión.

Meghan, la duquesa de Sussex, en su 1er evento real tras su boda del sábado con el príncipe Enrique https://t.co/xjdgcLvxFq pic.twitter.com/TFpwjmqti2 — AP Espectáculos (@AP_Espectaculos) May 22, 2018

Pero… en redes sociales siempre hay un pero. De hecho, andan diciendo que el fitting de ese vestido y el de Stella McCartney no es lo que parece.

Oigan, tengo que sacar esto porque me está volviendo loca:

¿No sintieron que los vestidos de Meghan Markle estaban muy sueltos del abdomen? ¿Y si está embarazada? O sea, obvio se aman y todo sigue siendo bello💕, pero necesito saber si soy la única que lo piensa🕵🏻‍♀️ — Jimeenamz (@noesconequis) May 22, 2018

Mi teoría es que Meghan Markle está embarazada y por eso el fitting de los vestidos estaba así. Al de Givenchy le hallo razón, de hecho es muy Hepburn. Pero al de Stella si me parece que fue por un posible embarazo. #RoyalWedding2018 — FASHIONBLOGLOGY (@Lilo_Penuela) May 22, 2018

Que de hecho, algo anda mal. No hay línea de la cintura en ninguno de los dos vestidos. Y que el último, en particular, mostraría algo: su probable embarazo. Aunque algunas teorías son bastante "singulares".

The Duchess of Sussex Meghan Markle is wearing another loose dress, I think she is pregnant. anyway she looks beautiful as always and I love her and The Duke of Sussex Prince Harry #HarryandMeghanforever — thandeka (@thandeka350) May 22, 2018

Someone just said she thinks Meghan Markle is pregnant because of her choice of dress. #RoyalWedding 🤷🏽‍♀️ — Oluwabanke (@banksinvogue) May 22, 2018

Why does Meghan markle not have a waistline? Is she pregnant? — Fatema (@_FRChy) May 22, 2018

Meghan Markle is 100% already pregnant. Evidence: 1. She wore a loose fitting dress.

2. They haven’t even been together 2 years.

3. I don’t have anything else. — TEDDY EDWARDES (@TeddyEdwardes) May 20, 2018

Judging from the figure skimming but with a little room shape dresses #meghanmarkle has sported over the weekend and today. I predict she's pregnant. #royalbaby — Georgie Eku Edewor (@EkuEdewor) May 22, 2018

Anyone else think Meghan Markle is pregnant? 🤔 — Mrs K (@leannejane1980) May 22, 2018

Otros, simplemente, hallan en estas teorías una ridiculez.

If Meghan Markle looks pregnant in their photos from the outing today than I must look like a goddamn hippopotamus, who's pregnant. pic.twitter.com/rCGO9wJ1uX — Kelly (@kelster718) May 22, 2018

Mientras las redes sociales añaden un nuevo chisme a la boda real y siguen hallando importancia a cosas del siglo pasado como el hecho de casarse embarazada o no, la Casa Real británica ni el Palacio de Kensington han dado un comunicado oficial sobre esto.

