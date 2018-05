Álvaro Escobar revela que en Rojo habrá protocolo para casos de acoso

Tras las últimas polémicas causadas por la denuncia de acoso y abuso de distintas personalidades de la farándula nacional, es importante pensar en cómo afrontar estos casos. Y luego del anuncio de un nuevo inicio del programa Rojo, conducido por Álvaro Escobar, La Tercera le preguntó al conductor del espacio cómo afrontarían este tipo de problemas.

"Tenemos un protocolo, que consiste en cuidar el más mínimo detalle, y yo no había visto nada semejante en los años que llevo trabajando en televisión", contó. Además, el también actor entregó detalles sobre cómo será este protocolo. "Es estricto, muy estricto, pero no exagerado. Aunque nada en este tema es exageración y me causa una muy buena impresión".

"Hay una preocupación y una conciencia de autocuidado porque son otros tiempos. Es bueno que estemos a tono con estos tiempos", finalizó.

