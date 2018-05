Los memes y reacciones del MET Gala 2018

La gala del MET es uno de los eventos más importantes en el mundo de la moda. Su temática anual siempre nos deja grandes sabores de boca. Al menos para las redes sociales en las que sin expertos en moda dejan claro que los errores o no seguir la vestimenta se pagan con todo.

Aquí algunas de los detalles que no pasaron desapercibidos en uno de los eventos más importantes del año.

Selena Gomez en definitiva estuvo perdida este año y su maquillaje es la prueba de que algo no anda bien.

Como este año la temática versaba en torno al catolicismo, el Papa no podía faltar. No sean egoístas e invítenlo.

Sí, Kendall, sabemos que eres la que más estilo tiene de las hermanas, pero a veces hay que arriesgar para sobresalir.

Actually, Kendall followed the theme. Her outfit is obvs inspired by Holy Communion's bread. Both bland. #MetGala pic.twitter.com/6ZhMpDpJsJ

— JessieLaFea (@zhyzhylla) May 8, 2018