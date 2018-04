Las palabras de Luis Miguel a Diego Boneta tras el primer episodio de su serie

Tras varios meses de espera, el domingo por la noche finalmente se estrenó el primer episodio de Luis Miguel, la serie, la nueva producción de Netflix que narra la vida de Luis Miguel.

El primer episodio estuvo lleno de sorpresas, entre ellas la actuación de Óscar Jaenada como el papá de "El Sol", el cameo del propio intérprete en la escena del Baby O' y por supuesto, la actuación de Diego Boneta.

El actor mexicano se encuentra en la mira por la expectativa que provocó la caracterización de una imagen tan imponente como la de Luis Miguel y al parecer, encantó a la audiencia pues incluso interpretó los temas del 'El Sol' a la perfección. Pero, ¿qué opina el cantante del actor?

“Después del cameo, que fue la primera vez que él me vio en personaje, me dijo que si yo tenía más escenas para que él viera, porque cuando filmamos esa escena era una pantalla verde y no se podía ver el video que ya viste tú; y le enseñé partes de ese video y cuando lo vio me tomó el teléfono y me dijo ‘pero es que este soy yo, este soy yo’, y nos abrazamos y tuvimos un momento muy especial”, reveló Boneta.

En cuanto a lo que pasó en el primer episodio, el Sol dejó ver los problemas económicos que tenía su familia cuando era niño, que su primer amor fue la fotógrafa Mariana Yazbek y que su papá se encargó de destruir su relación bajo la ambición de la fama.