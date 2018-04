Así fue el reencuentro de Destiny's Child en Coachella cinco años después del Superbowl

Ya pasaron cinco años desde que Beyoncé fue la encargada del show del medio tiempo del Superbowl 2013, en aquella oportunidad y para sorpresa de todos, la cantante sorprendió al traer de vuelta a sus compañeras de Destiny's Child, el grupo femenino que estuvo activo entre 1997 y 2006. Lograron lanzar los discos de estudio: "Destiny's Child" (1998), "The Writing's on the Wall" (1999), "Survivor" (2001), "8 Days of Christmas" (2001) y "Destiny Fulfilled". En 2013 así fue su épico regreso.

A cinco años de este momento volvieron a sumar fuerzas para la presentación magistral de Beyoncé en Coachella, donde de nuevo Michelle Williams y Kelly Rowland acompañaban a su exitosa amiga para interpretar esta vez los sencillos "Say my name", "Soldier" y "Lose my breath", éstos dos últimos, de su último disco como grupo femenino que fue titulado "Destiny Fulfilled" lanzado hace 14 años en 2004.

Sin duda el reencuentro se convirtió en viral nuevamente, ya que desde 2017 se rumoreaba que habría una especie de reunión de Destiny's Child con motivo de cumplirse 20 años de la formación original de la agrupación. El encuentro generó más de dos millones de tweets y la etiqueta #Beychella fue tendencia en gran cantidad de países que pudieron disfrutar del streaming del festival que se extiende hasta este domingo.

