Karen Bejarano se fue con todo contra Yerko: "¿Qué mierda se cree que es?"

A raíz de las alrededor de 200 denuncias que recibió en el CNTV el personaje de Daniel Alcaíno, Yerko Puchento, fueron muchos programas de televisión los que discutieron el asunto, incluido el "Muy Buenos Días" de TVN, donde Karen Bejarano disparó contra el comediante.

Karen sabe lo que es ser víctima del humor ácido de Yerko, esto tras el chiste que lanzó contra ella la temporada pasada: “la gente no reconocía a Karen con ropa”, lo cual hace alusión a las fotografías íntimas que se filtraron de la panelista.

“Su humor llega a ser burdo, llega a ser cruel (…) Yo le pregunto a Daniel Alcaíno, no a Yerko, porque es súper fácil ampararse detrás de un personaje. Le pregunto yo: ¿eres tan cruel como ser humano como para reírte de una situación de tan grueso calibre como lo que me pasó a mí? Que fui lamentablemente no solo súper expuesta, sino que además es un tema legal que está en estos momentos todavía siendo investigado por la Policía de Investigaciones”, dijo.

Además, Karen Bejarano agregó que no podía creer cómo existe gente tan cruel y poco empática: “yo me puse a llorar (cuando vi la rutina). Todavía no puedo entender cómo hay gente tan fría, cómo tanta falta de empatía. Él tuvo una enfermedad muy grave, ¿cómo no empatiza con el dolor ajeno?”

“Yo fui vulnerada, fui víctima (…) Para mí fue tremendamente doloroso ver cómo alguien hacía un chiste de una situación tan dura como la que aún estaba pasando (…) ¿Qué se cree?, perdón, ¿qué mierda se cree que es? ¿Quién se cree que es para venir a burlarse del dolor ajeno?. Es eso, esa es la única pregunta que me hago. ¿Tenemos que salir a marchar , ‘no queremos más Yerko’? ¡paren! hay un límite, el humor cuando te hace reír es el límite”.

