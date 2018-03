Así luce el elenco de "El Príncipe del Rap"

¿Quién podría olvidar aquella divertida introducción que narraba la trama de la serie en un rap cantado por Will Smith? En 1990, un novato Will Smith conquistó la pantalla chica con el personaje de 'Will' , un chico problemático que vive una vida un poco desmedida hasta que se mete en algún tipo de lío no especificado, momento en el que su madre decide enviarlo con sus adinerados tíos en Bel Air para "corregirlo".

Sin duda, las travesuras de Will con las estrictas reglas de la casa convirtieron la historia en un disparate durante 6 temporadas. ¡Mira cómo lucen los personajes ahora!

Will Smith (Will Smith)

Philip Banks (James Avery+)

Vivian Banks (Janet Hubert-Whitten/Daphne Maxwell Reid)

Carlton Banks (Alfonso Ribeiro)

Hilary Banks (Karyn Parsons)

Ashley Banks (Tatyana Maria Ali)

Nicky Banks (Ross Bagley)

Geoffrey Butler (Joseph Marcell)

Jazz (Jeff Townes)

Te recomendamos en video