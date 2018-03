La foto de Maluma en Instagram con la que muchos creen que se comprometió con su novia

El romance de Maluma con Natalia Baurich parece que va viento en popa, pues a pesar de tener encima los ojos de diferentes medios internacionales, el cantante ha podido manejar la situación.

En la reciente semana la modelo que conquistó el corazón del cantante publicó en sus historias de la red social Instagram, la imagen de unas rosas rojas acompañadas de un mensaje que dice: “Esperando por ti”, y en donde etiqueta al cantante.

A post shared by 🔥Natalia & Maluma.🔥 (@natalia.maluma) on Mar 6, 2018 at 5:01pm PST

El día de ayer el paisa se presentó a la ceremonia de los Premios Ascap, presuntamente al lado de su novia, para ser galardonado por la colaboración que realizó al lado de Sakira, con la canción Trap.

Horas más tarde el interprete de ‘Corazón’ publicó en sus historias de Instagram una imagen tomado de la mano con Natalia a quien se le vió con un anillo y un mensaje diciendo: “Hasta donde ella quiera”.

Aunque ninguno de los dos se ha manifestado hasta el momento, algunas de sus fans se preguntan si el artista se habría comprometido con ella.

A post shared by LaCriolla (@lacriollacolombiana) on Mar 7, 2018 at 9:38am PST

Además, el colombiano habría dicho en una entrevista con el programa ‘Al Rojo Vivo’ que se siente feliz de tener a su lado a una mujer como Natalia.

"En este momento estamos saliendo, nos gusta lo que estamos viviendo, me gusta su compañía y me apoya y me quiere, entonces eso… cómo nunca me habían visto, ¿no?”, agregó Maluma, de 24 años.